Bomba nella casa di campagna del vicesindaco | vittima già l' anno scorso di un altro

“Anche il super vip nella Casa”. Grande Fratello - sganciata la ‘Bomba’ a pochissimo dal via. “Ha rinunciato ad altri programmi per l’amicizia con Barbara D’Urso” : Il sospetto che in questo nuovo Grande Fratello ci fosse un ‘segreto’, una novità che avrebbe sorpreso i telespettatori, si era capito dopo che qualcuno ‘ha cantato’. Quello che non era ancora chiaro, tuttavia, erano i dettagli. Ma ora ci sono, grazie al settimanale Spy. La rivista svela in anteprima una notizia davvero insolita per il reality che tornerà in prima serata martedì 17 aprile 2018, su Canale 5. Padrona ...

Nella notte sono iniziati i Bombardamenti in Siria : Donald Trump ha ordinato Nella notte italiana l’attacco militare in Siria. Il bombardamento è iniziato da poco contro Assad in

Nella notte Trump farà Bombardare in Siria : Donald Trump ha deciso: ci sarà un attacco americano in Siria. Il presidente USA ha già sentito Londra e Parigi. Il

Terzo giorno nella Bomba d'amianto scoperta dai 'BROS' : liceo in sciopero : Acerra. Non intendono mollare i disoccupati del movimento 'BROS' di via del Pennino. I senza lavoro ieri hanno scoperto una discarica di amianto nella scuola il cui cantiere di ripristino hanno ...

“Filippo Magnini con Giorgia Palmas e Federica Pellegrini…”. Bomba! È lo scoop della settimana - dicono. E sì - è successo : non solo lui - subito pizzicato con la nuova fiamma - anche lei è finita nella rete del gossip : Fino a poco tempo fa Filippo Magnini sembrava destinato al matrimonio con Federica Pellegrini e invece tra i due nuotatori le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. Non solo è finita dopo anni d’amore, ma il campione ha proprio voltato pagina. Con Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con l’inviato del tg satirico Vittorio Brumotti. I rumor si ...

Media britannici vedono nella "nuova" Bomba aerea russa un segnale di aggressione - : La pubblicazione ritiene che le munizioni destinate al caccia di quinta generazione Su-57 aumentino i timori sull'eventuale inizio della Terza Guerra Mondiale. L'articolo fa riferimento alle parole ...

Paura ad Alghero. Boato nella notte - esplode una Bomba davanti una casa : Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti un portone di un condominio ad Alghero, in via Torricelli, nel quartiere della Pietraia. Gli investigatori sono ora all’opera per cercare di individuare i responsabili dell’attentato.Continua a leggere

Napoli - nuovo allarme Bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

Napoli - nuovo allarme Bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore...

Allarme Bomba a Napoli : pacco sospetto nella metro - arrivano gli artificieri : Sono in corso le operazioni di bonifica all'interno della stazione Università della Linea 1 della metropolitana, dove è stata segnalata la presenza di un pacco abbandonato. L'area di piazza Bovio è ...

Roma. Paura per allarme Bomba nella Rinascente : Tensione e Paura a Roma per un allarme bomba nelle sedi della Rinascente di via del Tritone e piazza Fiume.

Rocco Siffredi lancia la Bomba : 'Canne anche nella mia edizione de L'Isola dei Famosi e in quella di Malena' - : Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente. Ripeto, mi dispiace molto per Eva che sembra essere rimasta indietro di trent'...

Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una Bomba artigianale : Casapound, il partito neofascista di cui si è molto parlato nell’ultima campagna elettorale, ha fatto sapere che stanotte una bomba artigianale ha colpito la sede del partito a Trento. In un post su Facebook, il partito ha detto che l’esplosione The post Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale appeared first on Il Post.

Siria - altra strage di bambini nella Ghouta : 80 morti e 300 feriti nei Bombardamenti di ieri : altra strage in Siria. Almeno 80 civili sono stati uccisi e altri 300 feriti ieri dai bombardamenti governativi sulla Ghouta orientale, vicino a Damasco, secondo quanto afferma oggi...