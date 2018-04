Bolognamania | Verdi | la stessa precisione di un pittore

calciomercato

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un tiro incredibile che si è infilato dritta in porta, una pennellata perfetta che ha racchiuso dentro di sè tutti i colori più bello del calcio. O meglio, del perché amiamo questo sport. Simoneè così: anche in giornate magari più complicate delle altre, ci sorprende con gol straordinari che fanno venire voglia di rivederli centinaia di volte in ripetizione. La punizione ...