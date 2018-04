BMW F 850 GS | spirito dʼavventura

BMW X4 - Listino prezzi da 53.850 euro : Dopo il debutto al Salone di Ginevra, la BMW ha rilasciato Listino prezzi e informazioni per il mercato italiano della nuova X4. La seconda generazione della suv sportiva, nome in codice G02, viene proposta sul nostro mercato a partire da 53.850 euro (xDrive20i 184 CV) ed è già prenotabile. La gamma dei powertrain include per il momento le sole versioni a trazione integrale xDrive con cambio automatico otto marce. I propulsori disponibili sono ...