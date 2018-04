Biffy Clyro come Nirvana - Pearl Jam e REM : Unplugged è quasi sempre sinonimo di ballad acustica, un fenomeno che ha trovato la sua massima espressione negli anni '90 quando band rock come Nirvana , Pearl Jam, Stone Temple Pilots ed Alice in Chains, tra gli altri, hanno rivisitato il proprio repertorio con tanto di disco, registrazione video e spesso tour sotto l'egida dell'emittente televisiva MTV. come REM e Nirvana , ora anche Biffy Clyro La parabola della band scozzese, ben lungi ...

Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unico concerto a Milano : dettagli e prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unica data in autunno: la band scozzese fa ritorno nel nostro Paese per presentare il nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London. La band si esibirà il prossimo 1 ottobre 2018 al Teatro Dal Verme di Milano, per un unico concerto acustico con nuovi arrangiamenti dei loro brani più famosi. I Biffy Clyro porteranno sul palco anche i brani del nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London, in ...