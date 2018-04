Bianca Atzei La cantante ha già vinto il suo reality? Isola dei Famosi 2018

'Isola dei famosi'. A 'Verissimo' - Elena Morali ha attaccato Bianca Atzei : 'È una persona falsa' - : Sono sempre stati competitivi, volevano farmi fare tutti gli sport, e mi sentivo in difetto perché, a differenza di mia sorella laureata, avevo scelto una carriera nello spettacolo. So però che mi ...

Alessia Marcuzzi a Verissimo : 'Bianca Atzei? Ha bisogno di innamorarsi ancora' : La padrona di casa dell' Isola dei Famosi ospite a Verissimo : Alessia Marcuzzi è comparsa oggi in studio, parlando di questa edizione del reality, a due giorni dalla finalissima. 'Sono stati mesi ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei nella bufera : "Calcolatrice spietata - ha manipolato molti in Honduras" : Isola dei Famosi 2018: i naufraghi stanno tornando in Italia. Bianca Atzei molte critiche, le prime sono quelle di Filippi Nardi. Qual'è il vero volto della naufraga?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:53:00 GMT)

Isola dei famosi - Bianca Atzei insultata dall'ex amica Elga Enardu : 'M*** - non dovevi fare la cantante ma la...' : 'Tu sei una m***. è ufficiale, non avevo dubbi'. A insultare Bianca Atzei , finalista dell' Isola dei famosi , è Elga Enardu , ex tronista di Uomini e donne e, soprattutto, sua ex amica. Come ...

La finale dell’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

Isola dei famosi 2018 - ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

L'Isola dei Famosi : ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita Video : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che come ogni anno, si svolgera' direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e #Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungera' alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è ...