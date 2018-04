Beyoncé | i live 2018 dal Coachella ai concerti in Italia

gqitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Era la performance più attesa del: perché l’anno scorso dovette annullare all’ultimo a gravidanza inoltrata e perché, si sa, quella di sabato è la giornata più importante nella tre giorni prevista dall’evento californiano. Enon ha deluso le aspettative; anzi, le ha superate, regalando al pubblico deluna performance davvero indimenticabile. L’opening, fatto sfilando come una regina egizia (con qualche ammiccamento a Black Panther), è stato epico e perfetto per ribadire il concetto che di Queen B ce n’è una sola. La popstar è poi riapparsa in hot pants strappati e maglietta da liceale accompagnata da majorettes e banda di ottoni nella storica Crazy in love. Poi, per festeggiare il fatto di essere la prima artista donna afroamericana a tenere il concerto principale del Festival, ha intonato Lift Every Voice and Sing, canzone ...