Beyoncé al Coachella con uno show indimenticabile | fan e vip in delirio

Welcome to Beychella : tutti gli outfit di Beyoncé sul palco del Coachella - firmati Balmain : Beychella 2018. È così che verrà ricordata questa edizione del Coachella, perché dopo la performance di Beyoncé è chiaro che chiunque abbia suonato quest’anno, anche The Weeknd che pure ha sfoderato anche un paio di lacrimucce cantando, è stato già dimenticato come se non si fosse nemmeno esibito. LEGGI ANCHECoachella 2018, i look più belli del primo weekend D’altronde, lo dovevamo immaginare: Queen Bey si stava preparando per questa esibizione ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : Le undici di sera, l’aria rarefatta della primavera californiana, centinaia di migliaia di fan che aspettano lei, Beyoncé, regina del pop, prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot della sera, il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L’atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a prendere le bevande», ...

Coachella - Beyoncé è la regina indiscussa del festival musicale più famoso del mondo : Si è tenuta sabato sera la tanto acclamata esibizione di Beyoncé al Coachella , festival musicale più famoso del mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e che ha visto esibirsi, negli corso degli ultimi 40 anni, alcuni degli artisti più famosi di sempre, da Paul McCartney a Lady Gaga. Musica, divertimento ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Diretta di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming dall’Italia il 15 aprile : anticipazioni scaletta e orari : Sarà possibile seguire anche dall'Italia l'attesissimo show di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming grazie alla Diretta su Youtube: i fan di Queen Bey potranno collegarsi al canale ufficiale della kermesse dalle 8 di mattina (ora italiana) di domenica 15 aprile, per seguire sin dall'inizio l'esibizione della signora Carter, inizialmente programmata per l'edizione 2017 e poi rimandata per la sua gravidanza gemellare. La performance del ...