Beyoncé al Coachella con le Destiny' s Child | ma l' abito si rompe

Beyoncé - Coachella 2018 : fa 'esplodere' il palco : Beyoncé, la regina del pop, è la prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot serale, quello più prestigioso e di cui la stampa di tutto il mondo parla per i giorni successivi.

Beyoncé - i live 2018 dal Coachella ai concerti in Italia : Era la performance più attesa del Coachella 2018: perché l’anno scorso dovette annullare all’ultimo a gravidanza inoltrata e perché, si sa, quella di sabato è la giornata più importante nella tre giorni prevista dall’evento californiano. E Beyoncé non ha deluso le aspettative; anzi, le ha superate, regalando al pubblico del Coachella una performance davvero indimenticabile. L’opening, fatto sfilando come una regina egizia ...

Beyoncè al Coachella 2018 in stile nefertiti/ Spopola l'hashtag #Beychella : il trionfo della regina nera : Beyoncé al Coachella 2018 in stile nefertiti: l'incredibile performance della cantante, prima donna di colore ad esibirsi in prima linea nel festival californiano.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:12:00 GMT)

Cara Delevingne schierata contro il Coachella - ma poi applaude Beyoncé e scoppia la polemica : Come ogni anno, anche al Coachella 2018 hai visto molte delle tue star preferite partecipare al famoso festival ma c’è anche una grande assente: Cara Delevingne. [arc id=”f192c60e-6d88-4ed1-96db-bda063aa7272″] L’attrice, che una volta era una habituée del Coachella, aveva spiegato attraverso una Instagram Stories di non partecipare più dopo aver scoperto che la società che organizza il festival, sostiene politicamente i ...

Al Coachella - la performance di Beyoncé è un tributo all'intera comunità afroamericana : Un omaggio incredibile alla comunità afro-americana. Sabato 14 aprile, per oltre un'ora e 45 minuti, Beyoncé si è esibita in uno delle performance più attese del Coachella Valley Music and Arts Festival. È stata, infatti, la prima donna nera ad calcare il celebre festival nella prima serata. Una cosa mai accaduta alla kermesse che si tiene ogni anno per due o tre giorni negli Stati Uniti d'America, negli Empire ...

Coachella 2018 - Adele davanti alla tv imita Beyoncé : La Queen Bey è tornata più in forma che mai! Il mondo social è impazzito ed è stato lanciato il tag #Beychella , che ha registrato più tweet dell'originale #Coachella . Guarda anche: Beyoncé è la ...

Beyoncé al Coachella con uno show indimenticabile - fan e vip in delirio : La diretta streaming Gossip Blue Ivy star all'asta di beneficenza di nonna Tina con un'offerta d'oro Spettacolo Beyoncé e Jay-Z in concerto in Italia: doppia data a luglio

Beyoncé e gli altri nelle foto del Coachella : Al famoso festival californiano c'erano The Weeknd, Rihanna, Cardi B e la solita atmosfera colorata e allegra The post Beyoncé e gli altri nelle foto del Coachella appeared first on Il Post.

Adele che imita Beyoncé al Coachella è la cosa più bella che vedrai oggi : Come tutto il resto dei fan sparsi per il mondo, anche Adele non si è persa l'incredibile performance di Beyoncé al Coachella , clicca qui per vederla , . via GIPHY In tutta e davanti alla tv di ...

Welcome to Beychella : tutti gli outfit di Beyoncé sul palco del Coachella - firmati Balmain : Beychella 2018. È così che verrà ricordata questa edizione del Coachella, perché dopo la performance di Beyoncé è chiaro che chiunque abbia suonato quest’anno, anche The Weeknd che pure ha sfoderato anche un paio di lacrimucce cantando, è stato già dimenticato come se non si fosse nemmeno esibito. LEGGI ANCHECoachella 2018, i look più belli del primo weekend D’altronde, lo dovevamo immaginare: Queen Bey si stava preparando per questa esibizione ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : ... il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L'atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : Le undici di sera, l’aria rarefatta della primavera californiana, centinaia di migliaia di fan che aspettano lei, Beyoncé, regina del pop, prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot della sera, il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L’atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a prendere le bevande», ...

Reunion delle Destiny's Child al Coachella ma Beyoncè ha problemi con la scollatura : Tra le esibizioni del Coachella, c'è anche una sorpresa. Beyoncé, prima donna afroamericana a tenere il concerto principale, ha regalato ai suoi fan un'inaspettata Reunion con le Destiny's Child. L'...

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti - #Beychella diventa virale : Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:07:00 GMT)