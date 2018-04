Berlusconi «sente» la svolta Di Battista ci ha aiutati

Consultazioni - Berlusconi annuncia : "Centrodestra si presenterà unito" - : Il leader di Forza Italia accoglie l'invito del capo della Lega e spiega che si presenterà ai prossimi colloqui con Mattarella insieme a Salvini e Meloni. Ancora tensioni tra Pd e M5S. Martina e ...

Pm Di Matteo : “Berlusconi ancora decisivo nonostante sentenza Dell’Utri” : “nonostante in una sentenza definitiva ci sia scritto che Silvio Berlusconi ha mantenuto e rispettato almeno dal 1974 al 1992 quei patti stipulati con Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri ancora oggi questa persona esercita un ruolo assolutamente importante e assume ruolo decisivi nella politica nazionale anche di stretta attualità”. Parola del sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo intervenendo al ...

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - la sentenza tombale di Ricolfi : 'Perché la loro era è finita' : Il voto del 4 marzo segna la fine di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi . A sostenerlo è il sociologo Luca Ricolfi , che intervistato da Italia Oggi spiega le conseguenze , disastrose, delle elezioni. '...

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma, e a cui ...

Forza Italia-Lega - alleanza a dura prova : Salvini sente Berlusconi : L'appuntamento è fissato per mercoledì a Roma quando Matteo Salvini , che oggi ha sentito gli alleati, riferirà a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni lo status delle trattative con gli altri partiti ...

Elezioni : Berlusconi - in campo anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : ... non voglio finire una mia partecipazione di amore per l'Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile'. Lo ha ...

Berlusconi : “Il Falso quotidiano mi accusa di aver pagato la mafia”. È scritto nero su bianco nella sentenza Dell’Utri : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi. Peccato che una sentenza della corte di Cassazione dica il contrario. Sarà per questo motivo che Silvio Berlusconi attacca il Fatto quotidiano colpevole di ricordare cosa scrissero gli ermellini sul suo rapporto con le cosche siciliane. “Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa in questi giorni di aver pagato ...

Elezioni - Di Maio : “Noi facciamo i bonifici alle imprese - Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È tutto scritto nelle sentenze” : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze”. Luigi Di Maio risponde a leader di Forza Italia e fa riferimento a quanto scritto nelle motivazioni con cui la Cassazione ha condannato Marcello Dell’Utri a 7 anni di carcere. Una ‘corda’ toccata negli scorsi giorni anche da Alessandro Di Battista, che aveva letto la sentenza ad Arcore a poche ...

Berlusconi : 'Sentenza Strasburgo? Me ne frego' : "Me ne frego". Così Silvio Berlusconi, accompagnando le parole con il gesto delle mani, risponde ai giornalisti che gli chiedono se speri ancora in una sentenza di Strasburgo per poter tornare ...

