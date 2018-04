Berlusconi punta su Casellati Ecco il piano per isolare l’alleato 

Giorgia Meloni furibonda contro Silvio Berlusconi : spunta una foto clamorosa : Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una ...

Vicino al Quirinale spunta un murales : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio. Subito rimosso : Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Il centrodestra punta su Giorgetti : il passo indietro di Salvini concordato con Berlusconi : Scintille nel centrodestra, prima, durante e dopo l'incontro al Quirinale. Dal comunicato congiunto, "su cui abbiamo discusso abbastanza", come dice Silvio Berlusconi, alla passeggiata ad alta tensione che i tre leader...

Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo : C’è aria di pre-accordo, perlomeno in casa 5 Stelle. Nelle dichiarazioni pubbliche si attaccano, si punzecchiano, ma poi, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio si telefonano trovano sempre un modo per ritrovare il sereno e stringere un’intesa. Come è successo ieri. I due hanno cambiato assieme, e improvvisamente, il nome del presidente della commis...

Esce in 2 puntate "Loro" - il film di Sorrentino su Berlusconi : Sullo sfondo Silvio Berlusconi che canta "Malafemmena", in una grande villa con piscina, davanti a una folta schiera di ospiti che lo guardano incantati. Si chiude così il trailer di "Loro 1", l'atteso nuovo film...

Senato - la Lega punta sulla Bernini. Berlusconi : «Così si rompe la coalizione» | : In Parlamento, prima giornata di scrutini senza accordi. Il Carroccio sceglie di sostenere la senatrice di centrodestra: «Un gesto di responsabilità». Di Maio (M5S): «Pronti a votarla». E l’ex Cavaliere s’infuria

Rebus Senato - Berlusconi ordina ai suoi di votare Romani ma spunta la Bonino : Al Senato oggi è la giornata del tosa quorum, da sabato alla terza votazione, i primi due classificati andranno, se nessuno vince, alla votazione finale, la quarta, e chi prende più voti sarà eletto presidente...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...

DI Maio-Salvini - accordo sulle Camere/ Duello sui 'responsabili' e spettro opposizione : spunta nodo-Berlusconi : accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: Duello in vista del Governo sui responsabili, con spettro dell'opposizione. Ma intanto Berlusconi...

Silvio Berlusconi punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato : È il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, quello su cui - riferiscono fonti azzurre - punta Silvio Berlusconi per la presidenza di Palazzo Madama, che, ha detto di Forza Italia, dovrebbe spettare proprio ad un azzurro. Il nome di Romani è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il Cavaliere ha incontrato prima del vertice con Salvini e Meloni.Ovviamente la candidatura di Romani ...

Berlusconi : di tutto per evitare nuovo voto. Ma Salvini ci punta : Roma, 8 mar. , askanews, Il capo dello Stato richiama le forze politiche alla responsabilità, e sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi rispondono 'presente'. 'Ha ragione il presidente Mattarella, ...

Da Grasso disponibilità alle larghe intese - Fitto dice no : “Berlusconi punta a vincere” : Governo di scopo con Berlusconi e Renzi? «Se ci dovesse essere questo scopo, se il presidente Mattarella ce lo chiedesse, noi saremmo assolutamente disponibili». Così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in merito a un esecutivo a tempo con l’obiettivo di fare una nuova legge elettorale. Parland...

Calcio : Berlusconi - Gattuso sbaglia modulo - Suso seconda punta : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Voglio molto bene a Rino Gattuso, ha dentro quella volontà di affermazione e di giocare bene per vincere convincendo, porta avanti benissimo la squadra ed è stato fondamentale per le affermazioni che il Milan ha avuto. Ma ho dei dissensi con lui sul metodo di gioco, sul modulo”. Lo ribadisce Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5.“Non sono riuscito a convincerlo – prosegue ...