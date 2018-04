Benevento | è super Diabaté | ' Non ho finito di segnare | chiamatemi il Mostro Futuro?

Torneo di Viareggio - la Juventus supera il Benevento al 95'. Poker Genoa : Come col Rijeka , sempre nel recupero. La Juventus tiene in vita la sua Viareggio Cup proprio quando l'esile fiamma della speranza stava per spegnersi. All'ultimo assalto e in inferiorità numerica, ci ...

La Fiorentina supera il Benevento e onora nel migliore dei modi il suo capitano Video : In una giornata in cui hanno prevalso emozioni e lacrime in ricordo di Davide #astori la #Fiorentina vince contro il Benevento davanti ai propri tifosi, i viola sono apparsi molto scossi e senza energie dopo una settimana che li ha visti soffrire per la scomparsa del loro amato capitano. Ancora una volta ha vinto Davide Astori Nella 28esima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina torna alla vittoria e lo fa con una rete del sostituto ...