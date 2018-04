BENEDETTO XVI 91 ANNI DEL PAPA EMERITO Quando nel 2012 Ratzinger disse “aiutare la Siria

BENEDETTO XVI ha 91 anni/ Papa Ratzinger auguri in famiglia in Vaticano : quella passione per libertà e ragione : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

BENEDETTO XVI : la fake news sulla sua morte - precedenti e retroscena Video : La notizia era stata diramata da un sito on line del Lazio perché informati da una fonte che ritenevano attendibile. Sono bastati pochi minuti per rendere virale la #fake news sulla morte di Benedetto XVI alla quale hanno creduto in tanti. Del resto il Papa emerito non aveva nascosto ai fedeli di aver iniziato il ‘pellegrinaggio verso Casa’ facendo riferimento alle sue condizioni di salute. Particolare questo che aveva dato vigore ad ...

“Ratzinger è morto” - bufala contro Papa Emerito/ Francesco fa visita a BENEDETTO XVI ma si diffonde fake news : "Papa Ratzinger è morto": la bufala contro il Papa Emerito. Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Santa Pasqua ma si diffonde la fake news sul web(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Papa Francesco fa visita a BENEDETTO XVI per gli auguri di Pasqua. L'incontro dopo la lettera censurata di Ratzinger : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.L'incontro tra Bergoglio e Ratzinger arriva a pochi giorni dalla vicenda della lettera, scritta dal Papa emerito a Francesco e finita al centro delle polemiche per il taglio di alcuni passaggi operati da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto ...

Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui BENEDETTO XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...

LETTERA RATZINGER - MONS. VIGANÒ SI È DIMESSO/ Via capo Comunicazione Vaticano : censurò critiche BENEDETTO XVI : LETTERA "corretta" di Benedetto XVI sui volumetti pro-Francesco: Monsignor VIGANÒ si è DIMESSO dal Dicastero della Comunicazione. Via il Prefetto che censurò le parole di RATZINGER(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:05:00 GMT)

Lettera BENEDETTO XVI : Mons. Viganò si è dimesso/ Vaticano - via il Prefetto che censurò le parole di Ratzinger : Giallo su Lettera Benedetto XVI sui volumetti pro-Francesco: Monsignor Viganò si è dimesso dal Dicastero della Comunicazione. Via il Prefetto che censurò le parole di Ratzinger(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:10:00 GMT)

BENEDETTO XVI e Francesco - causa e effetto. Umanesimo vs pettegolezzi clericali : Per l'ennesima volta, un certo formicaio cattolico che bazzica il Vaticano ha esibito la propria mediocrità, cioè la propria incapacità anche morale di pensare in grande quando c'è da pensare in grande.Tale formicaio, composto di presunti nemici e presunti amici del Papa, ha perso ancora una volta l'occasione di affermare che la congiunzione tra Benedetto e Francesco era già chiara prima ancora che quest'ultimo ...

Giallo su Lettera di BENEDETTO XVI pro-Francesco/ Paragrafo omesso e 'photoshop' che imbarazza il Vaticano : Giallo sulla Lettera di Benedetto XVI che difende l'operato di Papa Francesco: Paragrafo omesso e foto ritoccata gettano qualche mistero.

Giallo su Lettera di BENEDETTO XVI pro-Francesco/ Paragrafo omesso e ‘photoshop’ che imbarazza il Vaticano : Giallo sulla Lettera di Benedetto XVI che difende l'operato di Papa Francesco: Paragrafo omesso e foto ritoccata gettano qualche mistero sulla comunicazione del Vaticano(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Hawking per il Vaticano non era affatto ateo - volle ricevere da BENEDETTO XVI la benedizione : A Ratzinger disse che era venuto in Vaticano apposta per approfondire il tema del rapporto tra scienza e fede,che all'epoca era al centro di una enciclica' ricorda Sorondo. Con Papa Francesco, invece,...

La postilla di BENEDETTO XVI all'encomio di Francesco : 'Io però i libri non li ho letti' : ... Ratzinger, trattato alla stregua di un anacoreta intento a cibarsi di cavallette e miele selvatico senza alcuna idea di ciò che accade nel mondo. Benedetto XVI: "Basta pregiudizi su di me e su ...

BENEDETTO XVI difende Francesco : la lettera per mettere a tacere le polemiche : Benedetto XVI esce dal suo quinquennale silenzio, che ha rotto solo di rado, per prendere apertamente le difese di Papa Francesco, e per ammonire le frange tradizionaliste che tentano di trascinarlo nelle...

BENEDETTO XVI/ E lo 'stolto pregiudizio' su Francesco : la fine di tutti i 'dubia' : Mai BENEDETTO XVI si era spinto così avanti in un giudizio di merito sulla figura del suo successore Francesco, come nella lettera resa pubblica ieri.