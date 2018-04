Beautiful Anticipazioni | da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018

Anticipazioni Beautiful fino al 21 aprile : Sheila e Quinn allo scontro fisico : Sono particolarmente interessanti le Anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 21 aprile. Si ripartirà dalla decisione di Thomas di partire per New York dopo la scoperta della 'malattia' di Caroline. Bill Spencer, infatti, gli ha fatto credere che la nipote sia gravemente malata per indurlo a stare al suo fianco e lasciare così la Spectra Fashions senza uno stilista di punta. Ma la questione potrebbe presto ...

Beautiful - anticipazioni americane : LIAM vuole HOPE o STEFFY? : LIAM Spencer, nelle prossime puntate americane di Beautiful, si troverà ancora una volta ad essere l'”oggetto del desiderio” di più donne (in questo caso, nuovamente, di HOPE Logan e Steffy Spencer) e per l’occasione si comporterà nel solito modo: prendere tempo mentre si barcamena tra entrambe le opzioni senza capire bene cosa fare. LIAM da una parte ha HOPE, l’ex a cui si è appoggiato nell’ultimo paio di mesi, che ...

Beautiful Anticipazioni : cosa accadrà la terza settimana di Aprile : Quinn metterà al tappeto Sheila ed Eric, sentendosi responsabile dell'accaduto, deciderà di ospitare la nemica in casa contro la volontà di sua moglie.

Anticipazioni Beautiful - 16-21 aprile : l’ultima occasione : Beautiful, Anticipazioni prossima settimana: la bugia di Sheila Beautiful non si smentisce mai: gli scandali e gli amori tra componenti della stessa famiglia sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 aprile svelano che terrà ancora banco la relazione clandestina tra Wyatt e Katie e la riappacificazione tra Eric e Quinn. Katie e Wyatt, dopo il bacio scambiatosi a Montecarlo, sono sempre più uniti anche se la ...

Beautiful - anticipazioni americane : è stata TAYLOR a sparare a BILL!!!!! : Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful, anche se non del tutto inaspettato, visto che fin dall’inizio del giallo in molti avevano ipotizzato che la persona che aveva attentato alla vita di Bill Spencer fosse TAYLOR Hayes (Hunter Tylo). Il suo ritorno a sorpresa (di cui vi parliamo QUI e QUI) non ha fatto altro che rafforzare questo possibile scenario, che ora è diventato realtà grazie alle parole della stessa ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Ridge (Thorsten Kaye) comunica alla famiglia che Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) sono di nuovo una coppia… La Spectra dovrebbe in teoria festeggiare il grande successo ottenuto a Montecarlo, in realtà si trova nel panico perché Thomas (Pierson Fodè) è a New York per stare accanto a Caroline (Linsey Godfrey), che crede in fin di vita, e non può disegnare la ...

Beautiful - anticipazioni americane : Liam ricattato da Bill “Tua moglie per la tua libertà” : Bill Spencer non si smentisce mai! Nelle puntate di The Bold and The Beautiful in onda in questi giorni negli Stati Uniti, l’editore si sta dimostrando l’uomo cinico e spietato che era prima di finire in ospedale. Lancerà infatti un ultimatum, non ad uno, ma ad entrambi i suoi figli! Andiamo a scoprire di cosa si tratta con le anticipazioni americane. anticipazioni Beautiful America: Bill ricatta Liam Looks like Bill is giving Liam ...

Beautiful - anticipazioni americane : IL RITORNO DI TAYLOR!!!! : Da molto tempo lontana dalla scena (la sua ultima, breve, apparizione nella soap risale ad una visita ad Eric Forrester nell’autunno 2014), Taylor Hayes è tornata sugli schermi di Beautiful (ovviamente parliamo delle attuali puntate americane della soap). Un RITORNO a sorpresa, tenuto nascosto fino all’ultimo, sebbene fosse nell’aria l’arrivo di un qualche colpo di scena di rilievo. Neanche a dirlo, ad interpretare la ...

Beautiful - la rissa tra Sheila e Quinn : anticipazioni trame dal 16 al 21 aprile : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno alla casa di moda Forrester Creations. Ecco le anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL non rinuncia a STEFFY : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, BILL Spencer ha provato a raggiungere un definitivo chiarimento con suo figlio Liam, che potesse permettere ad entrambi di lasciarsi alle spalle mesi di scontri, tradimenti e un tentato omicidio da parte del ragazzo. Tuttavia le modalità adottate dall’editore non sono state delle più morbide e le sue parole non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco nella tensione che già ora lo divide ...

Beautiful Anticipazioni : da lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018 : Scopriamo le trame della soap americana di Canale cinque per la seconda settimana del mese di aprile.

Beautiful - anticipazioni americane : KATIE e WYATT rompono il fidanzamento ma non si lasciano! : Svolta nella relazione tra WYATT Spencer e KATIE Logan nelle attuali puntate americane di Beautiful: ex figliastro e matrigna, infatti, hanno deciso di rompere il fidanzamento, avviato diverse settimane fa sull’onda dell’entusiasmo nell’apprendere che entrambi, dopo mesi di una relazione clandestina senza legami ma solo di letto, in realtà volevano qualcosa di più e avevano maturato sentimenti reciproci più forti. La decisione ...

Beautiful/ Anticipazioni 12 aprile : Eric perdona Quinn - ma Sheila ha in mente un nuovo piano : Beautiful, Anticipazioni 12 aprile: Quinn tornerà a casa da Eric dopo aver ricevuto il perdono, ma Sheila ha in mente un nuovo piano. Cosa starà tramandola perfida…(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2018 : Eric perdona Quinn - Sheila convinta del loro divorzio : Mentre tra i due coniugi sembra tornato il sereno, la Carter si illude della loro rottura definitiva.