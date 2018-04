Basket | playoff Nba partenza falsa Cleveland | Harden trascina Houston

Basket / Playoff ancora lontani per OraSì Ravenna che cede contro Bergamo 79 a 81 : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La cronaca Bergamo parte nel quintetto annunciato, OraSì con Esposito al posto di Masciadri, acciaccato al ginocchio sinistro. Cinque punti di Hollis per cominciare ,...

Basket Serie A - la Virtus espugna Torino e vede i playoff : Nell'anticipo del ventiseiesimo turno, i bianconeri battono 67-65 la Fiat Torino e salgono al sesto posto

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...

Basket - Nba : San Antonio - Oklahoma e New Orleans ai playoff : WASHINGTON - San Antonio , 47-34, batte i Sacramento Kings 98-85 e approda ai playoff per la 21/a stagione consecutiva. A spingere il team di Gregg Popovich al 47esimo successo stagionale davanti al ...

Basket - C Gold : Agliana si gode i playoff : Pistoia, 9 aprile 2018 - Con una giornata d'anticipo la Endiasfalti Agliana ha blindato i playoff di Serie C Gold. Cruciale vittoria contro San Giovanni Valdarno per 54-48 che scongiura il pericolo di ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Gessi Basket insegue i playoff con l'Empoli : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Gessi basket insegue i playoff con ...

Basket / Rice trascina l'OraSi Ravenna a battere Mantova e ad avvicinarsi ai playoff : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Cronaca. Primo quarto equilibratissimo, Ravenna sull'8-8 ha mandato a segno solo Grant mentre Mantova trae vantaggio dai 5 falli presto fischiati contro l'OraSi e ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...

Basket - Nba LeBron trascina Cleveland - colpo Denver. Clippers - playoff più lontani : WASHINGTON - Tutti in piedi, passa LeBron. Cleveland , 49-30, si prepara all'imminente sfida contro Philadelphia , 48-30, che di fatto mette in palio il terzo posto a Est con una vittoria in rimonta ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...