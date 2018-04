Barcellona | ecco quando Iniesta deciderà sul proprio futuro

Calciomercato - Iniesta lascia il Barcellona : ecco la prossima destinazione : Arrivano conferme dalla Spagna sul futuro del centrocampista Andrés Iniesta, al termine della stagione addio con il Barcellona. Con la partita contro la Roma toccato il tetto delle 132 partite in Europa, superato il record di partecipazione ai quarti di finale di Champions con 22 presenze. Il Barcellona adesso attende notizie da parte del calciatore che dovrà prendere una decisione entro i prossimi giorni, Iniesta aveva firmato il contratto a ...

Inter mai più senza Rafinha - ecco cosa serve per riscattarlo dal Barcellona : Sempre secondo il Corriere dello Sport , si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta ...

Champions League Con più di un piede fuori dall'Europa, Roma e Juventus tentano l'impresa nel ritorno dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018. La Roma è chiamata alla mission impossible di ribaltare il 4 a 1 subito a Barcellona e la Juventus il 3 a 0 ad opera del Real Madrid a Torino.

La partita di ritorno valida per i quarti di finale della Champions League

PROBABILI FORMAZIONI/ Barcellona Roma : Suarez ancora a secco. Quote - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Barcellona Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in Champions League, per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Barcellona-Roma - ecco come si ferma Lionel Messi : Da ormai dieci anni la domanda di chi affronta il Barça è sempre la stessa: come fermare Messi? Ma è la storia di questi stessi dieci anni a dirci che non si può fermare un talento del genere, si può ...

La Uefa Champions League 2018 torna in primo piano con i quarti di finale. Si comincia dalle quattro partite valevoli per l'andata, con la Juventus che ospita a Torino il Real Madrid e la Roma che va di scena a Barcellona.

Barcellona Roma

Champions League - ecco come arrivano Barcellona e Roma all'andata dei quarti : Il Camp Nou può fare veramente paura, specie quando la Champions entra nel vivo e il trofeo può avvicinarsi sempre di più. Ma non ditelo alla Roma, che l'ultima volta che passò nella tana del ...

Barcellona - ecco il nuovo Camp Nou : sarà pronto nel 2021 [VIDEO] : “Nou Camp Nou”. Con questo gioco di parole il quotidiano catalano “Sport” inserisce in prima pagina il rendering del Camp Nou “giapponese”. sarà lo studio “Nikken Sekkei” a realizzare il restyling dello stadio che vedrà la luce, nella nuova versione, solo nel 2021. Il Camp Nou aumenterà la capienza passando a 105.000 posti a sedere, tutti coperti. L’investimento complessivo destinato allo stadio dovrebbe aggirarsi sui 360 milioni di ...

Barcellona-Roma : ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...

Champions League - ecco i quarti : la Roma pesca il Barcellona - la Juve il Real Madrid : Derby italo-spagnolo: la Roma pesca il Barcellona , la Juve il Real . Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon. Le gare d'andata si ...

Barcellona - ecco Arthur : 40 milioni al Gremio : ROMA - Trenta milioni di euro, a cui si aggiungono altri nove di bonus: è questo il costo del cartellino di Arthur , regista brasiliano del Gremio che dall'anno prossimo vestirà la maglia del ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...