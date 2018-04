Barbara D' Urso a Blogo | Le frecciatine di Bonolis? Vi dimostreremo che non è

Filippo Nardi torna al GF? L’invito di Barbara d’Urso : Grande Fratello: Filippo Nardi ospite di Barbara d’Urso? Mancano soltanto pochi giorni a due dei ritorni più importanti di questa stagione televisiva. Quali? Quello di Barbara d’Urso in prima serata e quello dell’edizione NIP del GF. La bella conduttrice partenopea, durante il talk di Pomeriggio 5 dedicato al mondo dello spettacolo, non ha perso tempo per ricordare il ritorno del reality sul piccolo schermo, ...

Filippo Nardi torna al Grande Fratello? Il gesto di Barbara d’Urso fa sperare : Grande Fratello 2018 ospiti: ci sarà anche Filippo Nardi? La frecciatina di Barbara d’Urso Tra le novità del Grande Fratello 2018 c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un personaggio famoso nella Casa di Cinecittà e tra i tanti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione condotta da Barbara d’Urso. Ma tra gli […] L'articolo Filippo Nardi torna al Grande Fratello? Il gesto di Barbara ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso torna a 'Casa' : «Ho ceduto al canto delle sirene» : Per ora sono stati svelati al pubblico i tre 'super boni' chiusi in un casale: Valerio Lo Grieco di Bitonto, modello, Simone Poccia di Formia, atleta e studente di scienza motorie e Filippo Contri , ...

Milly Carlucci - Ballando/ “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” : Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:54:00 GMT)

Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso torna nella casa e conferma l’addio alla diretta : Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 pronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi, Barbara D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusi nella casa più spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa ...

Barbara d'Urso - gelo in diretta : come tratta i suoi ospiti in studio - umiliante : Se Barbara d'Urso non ci fosse bisognerebbe inventarla. Solo lei riesce a fare certe cose in tv. E non parliamo solo delle ospitate tra l'horror e il cult, quelle della donna con le tette più grandi ...

Barbara D'Urso svela i concorrenti del Grande Fratello : ecco chi sono : Tra questi Lucia Bramieri , nuora di Gino, famoso attore scomparso 22 anni fa, e Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della nota politica abruzzese Stefania Pezzopane. Tra i non famosi completamente ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso torna con Malgioglio e Simona Izzo : «Conduco troppi programmi? Voi che fareste?» : di Veronica Cursi Barbara D'Urso non si ferma e raddoppia. No anzi, triplica. Tutti i giorni in televisione , festivi compresi, con Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sera torna in prima serata ...

Grande Fratello 2018 - ecco i concorrenti e le novità di questa edizione. Barbara D’Urso : “Sarò in onda con tre programmi - per fortuna non mi drogo” : Reduce dagli ascolti clamorosi di Domenica Live (al 23% con l’intervista a Loredana Lecciso), ma anche dal flop in prima serata con l’ospitata a The Wall, Barbara d’Urso si appresta a riaprire le porte della Casa del Grande Fratello. L’edizione in partenza martedì su Canale 5 è la numero quindici, teoricamente considerata “nip” ma in pratica un ibrido con quella coi famosi: “Quella dei nip è un’etichetta brutta, ...

GF15 "spregiudicato" : torna Barbara D'Urso e irrompe la cronaca : ... condusse la terza, quarta e quinta edizione tra il 2003 e il 2004, , Barbara D'Urso che ha partecipato alla composizione del cast, imprimendo una svolta all'insegna della cronaca, soprattutto rosa, ...

Barbara d’Urso presenta il suo «Grande Fratello» : «Faremo cose pazze» : Barbara d’Urso si presenta alla conferenza stampa del Grande Fratello 15 con un tubino nero su cui brilla una inconfondibile scritta sul petto: «Ragaziiiii». «presentandomi così potrò mai fare un GF normale? – si domanda la conduttrice che torna alla guida del reality di Canale 5 quattordici anni dopo le edizioni del 2003 e del 2004 – Faremo cose pazze», assicura. A folleggiare assieme a lei ci saranno gli opinionisti Cristiano Malgioglio ...

Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo : i tre in conferenza stampa presentato il GF edizione numero 15. Carmelita svela altri ... : Anche la diretta streaming verrà interrotta, si è deciso così, come puntualizza Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. VIDEO 'Sarà un GF puro ma ci saranno trovate originali - sottolinea Barbara D'...

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso : 'Mi piacciono le sfide' : 'Molti dicono che sia un programma trash, ma io rispondo che sono 18 anni che il Grande Fratello esiste e che va in onda il tutto il mondo, e soprattutto che ha molto successo. Quindi anche il ...

«Eleonora Daniele mi ha salvato» - spiazza tutti a Domenica Live. Cosa ha detto Barbara D'Urso? : Puntata di Domenica Live piuttosto difficile per Barbara D'Urso che ha dovuto 'sopportare' la scomoda presenza di Eleonora Daniele , nominata più volte durante la trasmissione dagli ospiti in studio. ...