Barbara Bush | come sta? Peggiorano le condizioni dell' ex first lady Usa Ultime notizie

Usa - l’ex first lady Barbara Bush in fin di vita : rinuncerà a ulteriori cure mediche : Moglie e madre di due presidenti USA (George HW Bush e George W. Bush) da tempo lotta con una malattia ai polmoni, e ha accusato diversi problemi cardiaci. Trascorrerà il tempo che le resta nella sua casa di Houston con la famiglia, ricevendo solamente delle cure palliative.Continua a leggere

Usa - peggiorano le condizioni di Barbara Bush : rifiuta le cure : peggiorano le condizioni di salute dell’ex first lady americana, Barbara Bush, che ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia Bush. ‘Silver fox’, come era soprannominata dai figli, 92 anni, da oltre un anno combatte una malattia ai polmoni e con diversi problemi cardiaci, tanto da essere stata ricoverata piu’ volte. Stavolta pero’, l’ex first lady avrebbe ...

