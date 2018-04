Baracche in fiamme a Termini | danni all' Ostello Caritas

Baracche in fiamme a Roma - un morto : ANSA, - Roma , 8 APR - In fiamme due Baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l'incendio hanno trovato il ...

Roma. Baracche in fiamme : un morto : Cronaca di Roma. Due Baracche in fiamme nella notte a Roma. Trovato il corpo di un uomo di 70 anni romeno. Probabilmente incendio per riscaldarsi. Baracche in fiamme nella notte a Roma, un morto alla Magliana, la vittima ha 70 anni. Ipotesi cause accidentali. In fiamme due Baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l’incendio hanno trovato il corpo ...