Bank of America fa il pieno di utili nel primo trimestre

Bank of America : +34% utile a 6 - 5mld dlr : ANSA, - ROMA, 16 APR - Bank of America chiude il primo trimestre con profitti in crescita del 34%. L'utile netto è salito a 6,49 miliardi di dollari da 4,84 miliardi dello stesso periodo dell'anno ...

Wall Street : atteso un avvio positivo - attacco Siria non pesa sui mercati. Focus su trimestrali Bank of America e Netflix : Previsto un avvio di scambi positivo per Wall Street, con gli investitori che sembrano aver digerito la notizia dei bombardamenti sferrati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro la Siria. Tra i ...

Bitcoin - Bank of America : bolla più grande della storia sta scoppiando. Prezzi -65% da record : Bitcoin in lieve rialzo, sale di un punto percentuale circa, attestandosi attorno a quota 6.750. Dall'inizio di aprile, la criptovaluta numero uno al mondo continua a essere scambiata all'interno di un range compreso tra $6.500 e $7.500.

Amazon diventa banca - accordo con Bank of America e ulteriori : Amazon diventa sempre più banca. E potenzia la possibilità di erogare prestiti con Bank of America, ma presto sarebbero pronti altri servizi.