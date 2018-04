Banditi imitano La Casa di Carta e tentano di rapinare un bancomat | la serie Netflix tra

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) In pochi mesi è diventata unadi culto a livello mondiale e come spesso accada quando un fenomeno di costume penetra rapidamente nell'immaginario collettivo anche Ladiha generato un effetto emulazione sfociato in un tentativo di rapina ispirato alla sua trama.Forse era solo questione di tempo prima che accadesse. E infatti il primo tentativo di imitare "los atracadores" de Lade Papel è arrivato. È successo in Cile, come raccontano diversi quotidiani locali, dove un gruppo di dieci persone vestite in tute rosse come quelle dei ladri della fiction (ma senza indossare le maschere del pittore Salvador Dali) hanno cercato diundi una pompa di benzina facendolo esplodere.Un colpo molto meno ambizioso di quello ideato dal "Professore" de Ladi, che con i suoi otto rapinatori assalta la Zecca di Stato Spagnola, ma evidentemente per ...