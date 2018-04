Banche | Visco | difficoltà non per vigilanza lenta e disattenta ma per crisi

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Ledel sistema bancario italiano non dipendono da un’azione dima dalla peggioreeconomica nella storia della nostra nazione”. Lo ha detto Ignazio, governatore della Banca d’Italia, nella sua lectio magistralis in occasione del trentennale della facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata. “Gli interventi di– ha proseguito – sono stati continui e pressanti, hanno individuato le situazioni più problematiche, contribuito a risolvere numerosi casi di dissesto”.Secondo il governatore, quindi, “come ho ripetutamente osservato, dato il profondo deterioramento del sistemo produttivo, i gravi episodi di mala gestio hanno contribuito a far degenerare la situazione, già difficile, di singole”, ha continuato. ...