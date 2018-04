BALLANDO CON LE STELLE 2018 Ivan Zazzaroni | sui social la dolce dedica a Carolyn Smith

GIANNI IPPOLITI / Il successo a BALLANDO CON le stelle : "doveva durare solo quattro puntate" (Domenica In) : GIANNI IPPOLITI, al Festival dei Cinema europeo con Mi voleva Winspeare. Racconterà la sua esperienza nel salotto di Rai Uno all'interno del programma contenitore. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Ascolti tv - testa a testa con BALLANDO : Amici vince di misura : Si è conclusa con un testa a testa vinto alla fine seppure di poco dal serale di Amici di Maria De Filippi contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci la sfida per gli Ascolti della prima serata tv del sabato sera. Ospiti del talent di Canale 5: Gianni Morandi, Ghali e Francesco Totti Ascolti tv, Ballando vs Amici Il programma di Rai1, che la scorsa settimana era in testa, ha ottenuto con la prima parte “Ballando…tutti in ...

“Fai pena!”. BALLANDO CON le stelle - botta epica. Per la trasmissione di Milly Carlucci un colpo da ko. La decisione della giuria infatti lascia tutti a bocca aperta e la rabbia monta in rete : Ballando con le stelle entra nel vivo e come sempre quando il traguardo è vicino aumentano le polemiche. Succede così che dopo l’esibizione di Gabriel Garko, per 12 anni corteggiato da Milly Carlucci e finalmente sul palco, succede il fattaccio. E le critiche non si sono fatte attendere con critiche neppure troppo velate e parole forti nei confronti del programma e di alcuni giudici, su tutti: Sandro Mayer reo di aver attribuito il ...

BALLANDO CON le stelle - Lucarelli a Garko : "Balli meglio di come reciti" : Gabriel Garko è finito al centro di una polemica dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle . L'attore, ballerino per una notte, si è esibito in un tango sulle note di Kiss dei Prince. Fin lì ...

Analisi Auditel : Amici fra BALLANDO CON le stelle e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sopra la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Ballando con le stelle che tocca il 18%, con la linea di Striscia la notizia subito sotto. Prima serata con la curva blu ...

A BALLANDO CON le stelle nessun concorrente viene eliminato (per questa volta) : Tante le sorprese che Milly Carlucci, la conduttrice del programma Ballando con le stelle, ha riservato al suo pubblico durante la diretta della sesta puntata andata in onda...

BALLANDO CON le stelle 2018/ Gessica Notaro "non sono io l'imputata" - il dramma di Akash (sesta puntata) : A Ballando con le stelle, Gabriel Garko stupisce tutti: il tango con la Giovanatti conquista cinque 10. Ottima la Notaro, che risponde alle accuse con la consueta classe.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Gabriel Garko tango con Gioia Giovanatti/ “Se mantiene er naso sennò se scolla?” - ironia web (BALLANDO) : Gabriel Garko ospite a Ballando con le stelle con un sensuale tango; dopo l'esibizione appare gonfio sorreggendosi il naso, ma poi il "mistero" viene svelato ma il web lo prende in giro.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:47:00 GMT)