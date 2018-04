Bagnoli : Oice - gara risanamento impedisce partecipazione progettisti italiani (2) : (AdnKronos) – Per Scicolone, “la possibilità di chiedere una polizza r.c. professionale in luogo del fatturato, che comunque sarebbe già elevato visto che si potrebbe chiedere un fatturato pari a 38 milioni, il doppio del corrispettivo stimato per i servizi, è stata introdotta per aumentare la concorrenza e non per ridurla”. Inoltre, rileva il presidente di Oice, “non si comprende la necessità di una polizza così elevata ...