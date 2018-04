Avvocati contro Inps | flash mob a Napoli | no gestione separata

Gessica Notaro contro gli Avvocati di Eddy Tavares/ “Più mi dite di tacere e più continuerò a parlare” : Gessica Notaro contro gli avvocati di Eddy Tavares: “Più mi dite di tacere e più continuerò a parlare”. E Milly Carlucci scende in campo in difesa della concorrente di Ballando con le Stelle(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Giustizia - Avvocati penalisti in sciopero contro il “congelamento” della riforma dell’ordine penitenziario : Processi penali a rischio per la riforma dell’ordinamento penitenziario ‘congelata’. Oggi e domani gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione del decreto su cui si regge tutta la riforma, mentre l’Unione delle Camere penali ha organizzato una manifestazione a Roma. Solo pochi giorni fa l’appello lanciato al governo dall’Ucpi, da altre associazioni e da molti giuristi e personalità della ...

Messina - i ricorsi contro le banche erano un bluff : arrestati Avvocati e procacciatori d'affari : Scoperti 15 casi: i legali si facevano consegnare un anticipo da migliaia di euro, ma poi non depositavano le citazioni. Gli investigatori: "I raggiri sono...

Marijuana all'Isola - Marcuzzi sbotta contro Eva Henger e Monte va dagli Avvocati Video : Nelle scorse ore Francesco Monte [Video] ha pubblicato un post sui social dove ha spiegato che non sara' in studio nella puntata di martedì prossimo dell’Isola dei Famosi. L’ormai ex naufrago del reality infatti ha deciso di non commentare in nessuna trasmissione le polemiche legate al canna-gate. Ricordiamo a chi non lo sapesse che durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Eva Henger ha accusato #Francesco Monte di aver fatto uso di ...