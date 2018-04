Australia | è allarme per l’ulcera che divora la carne umana | nuovi casi

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) E’in, in alcune regioni dello Stato di Victoria, dove si e’ registrata una forte diffusione di una malattia rara, l’ulcera del Buruli. Il propagarsi ha assunto ormai dimensioni preoccupanti, anche perche’ gli esperti non capiscono come si diffonda. Questa malattia, infatti, e’ comune nelle zone tropicali e in particolare in Africa, ma non in. E nello stesso continenteno, non sono stati registratiin Nuovo Galles del Sud,del Sud e Tasmania. Al contrario, in alcune zone nello Stato Victoria nel 2016 c’e’ stata un’impennata con 182, cui e’ seguito un ulteriore incremento nel 2017, arrivando a 236a novembre. L’infezione si manifesta con un nodulo indolore o un rigonfiamento che puo’ far pensare a un morso di insetto. Lentamente si diffonde sotto la pelle, ...