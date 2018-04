Auschwitz | chiesto rinvio a giudizio per ex guardiano Per accusa collaborò a morte di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) In un periodo storico in cui il 41% dei giovani americani non sa cosa sia stato il campo di concentramento die in Europa, dopo il caso della contestata legge polacca che punisce con il carcere chi associa i lager alla Polonia, e la Francia ha dovuto organizzare una marcia per respingere con forza l’antisemitismo, arriva dalla Germania la notizia che la procura di Stoccarda hailun exdi, con l’di aver collaborato all’omicidio di 13.335 persone. L’uomo, che oggi ha 94 anni, prestò servizio come membro delle SS nel campo di concentramento, fra il dicembre 1942 e il gennaio 1943. In quel periodo avvennero circa quindi trasporti di massa nel lager, e i deportati furono selezionati in base alla loro capacità di lavoro. Secondo l’, 13.335 prigionieri, classificati come non idonei, furono uccisi nelle camere a gas di ...