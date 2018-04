Aumento diritti camerali | il no della Cna di Catania | Siracusa e Ragusa

L' Aumento del Creval parte in salita - diritti a -67% : L'aumento di capitale da 700 milioni del Credito Valtellinese è partito ieri con un crollo del titolo a 0,104 euro, che per chi esercita il diritto di opazione corrisponde a una perdita del 7,13% ...

