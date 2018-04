: #News #Auguri di Francesco al Papa emerito - CybFeed : #News #Auguri di Francesco al Papa emerito - NotizieIN : Auguri di Francesco al Papa emerito - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Gli auguri di Francesco al predecessore Benedetto XVI -

Benedetto XVI ha festeggiato oggi il suo 91esimo compleanno insieme al fratello Georg in un clima tranquillo e familiare. In serata, la banda musicale della Guardia Svizzera Pontificia suonerà alcuni brani al Monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, in onore del. Questa mattina presto,ha offerto la Santa Messa per Benedetto XVI e gli ha inviato i suoipersonali.(Di lunedì 16 aprile 2018)