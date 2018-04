Blastingnews

: Un attacco missilistico senza alcuna prova! L'analisi di @MarcelloFoa sull'operazione #USA in #Siria ??… - baffone5stelle : Un attacco missilistico senza alcuna prova! L'analisi di @MarcelloFoa sull'operazione #USA in #Siria ??… - News24_it : Attacco missilistico in Siria, il peso nella politica interna italiana - sadefenza : Fallito attacco missilistico: perché gli USA mentono sui loro “successi” APRILE 15, 2018 1 COMMENTO Alessandro La… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Nonostante la guerra era tutt’altro che finita, la questionena sembrava scomparsa dal dibattito pubblico.campagna elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo in Italia VIDEO i temi diestera erano rimasti in secondo piano per dare spazio a problematiche domestiche come l’occupazione, tasse, vaccinazioni, ecc. Ora però i bombardamenti missilistici degli Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno riportato di colpo la crisi in #sullo scenario politico. Le parole di Trump e la reazione di Assad Per il presidente americano Donald Trump, i raid sono stati compiuto alla perfezione. Con quelli missili che poche ore prima il magnate aveva definito “nice and smart”. Trump aveva anche detto che l’operazione era stata “una missione compiuta” perché lo ritiene “un termine militare grandioso. Da riprendere e usare molto spesso”. Il linguaggio usato da Trump ...