Siria - Usa e Londra sull’Attacco a Douma : Washington sospetta che la Russia abbia già visitato il luogo del presunto attacco chimico per ostacolare i compiti degli ispettori dell’Opac. Dello stesso parere la premier May

Attacco in Siria - sottomarino Usa fece scalo a Napoli : è polemica : Attacco in Siria, sottomarino Usa fece scalo a Napoli: è polemica Protesta il sindaco De Magistris: mai più. La settimana scorsa si era lamentato per la presenza in porto il 20 marzo di un mezzo nucleare. Da un video su YouTube è emerso che il John Warner è stato successivamente impiegato per il lancio di missili degli Usa in ...

A Napoli nave Usa che attaccò in Siria : 17.18 Il sottomarino nucleare John Warner, una delle unità che hanno partecipato all'attacco in Siria, era in rada a Napoli a fine marzo. Lo si è saputo dal sindaco De Magistris che ha inviato una nota alla capitaneria di porto. Ricordando che il porto di Napoli è area denuclearizzata, De Magistris evidenzia "la volontà di interdire l'attracco e la sosta di qualsiasi natante a propulsione nucleare o che contenga armamenti nucleari" e il non ...

Napoli - sottomarino nucleare Usa nel porto/ Ultime notizie : usato per Attacco in Siria - de Magistris protesta : Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Sottomarino Usa che ha sferrato l'Attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria : "Siamo area denuclearizzata" : La protesta del sindaco all'ammiraglio Faraone per la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner

L'Attacco alla base iraniana di Tayfun - in Siria. Israele ammette : "Siamo stati noi a colpirla" : A riferirlo il giornalista del New York Times Thomas Friedman, che cita un funzionario israeliano. "Era prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati", dice al giornalista

"Abbiamo colpito noi la base siriana". Israele conferma al Nyt il primo Attacco a obiettivi militari iraniani : Un funzionario militare israeliano ha confermato oggi al The New York Times che Israele ha compiuto il raid aereo della scorsa settimana su una base militare siriana. Secondo quanto riferito da questa fonte al giornalista del New York Times, Thomas Friedman, "era la prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati". Il funzionario ha anche osservato che il raid sulla base aerea T-4 vicino a Palmyra, nel ...

Wall Street : atteso un avvio positivo - Attacco Siria non pesa sui mercati. Focus su trimestrali Bank of America e Netflix : Previsto un avvio di scambi positivo per Wall Street, con gli investitori che sembrano aver digerito la notizia dei bombardamenti sferrati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro la Siria. Tra i ...

Attacco missilistico in Siria - il peso nella politica interna italiana Video : Nonostante la guerra era tutt’altro che finita, la questione Siriana sembrava scomparsa dal dibattito pubblico. nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo in Italia [Video] i temi di politica estera erano rimasti in secondo piano per dare spazio a problematiche domestiche come l’occupazione, tasse, vaccinazioni, ecc. Ora però i bombardamenti missilistici degli Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno riportato di colpo la ...

Siria : Johnson - Attacco è stato giusto : ANSA, - ROMA, 16 APR - L'attacco missilistico di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria "è stato la cosa giusta da fare, per il Regno Unito e per il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson al suo arrivo al Consiglio affari esteri in Lussemburgo. Johnson ha ribadito quanto già messo in chiaro dalla premier Theresa May ...

Siria - Macron : "Nostro intervento legittimo - risoluzione Onu prevede uso forza dopo Attacco chimico" : Si tratta di una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2013. Il presidente francese ha quindi accusato la Russia di essere complice del presunto attacco chimico a Duma: "Ha bloccato i meccanismi di controllo"