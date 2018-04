Astronomia | cieli ad arcobaleno sull’osservatorio Paranal di ESO

Astronomia : in Alto Adige il primo Astrovillaggio d’Europa certificato tra “I Cieli Più Belli d’Italia” : Nel cuore della Val d’Ega in Trentino-Alto Adige c’è un luogo in cui è possibile stabilire un contatto unico con il cielo stellato: l’Astrovillaggio Sternendorf, nel Südtirol in provincia di Bolzano, ottiene la Certificazione di Qualità “?I Cieli più Belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La location rappresenta il luogo ideale in cui vivere l’Astronomia in tanti modi diversi, tra le bellezze ...