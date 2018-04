Ascolti tv | vince Che tempo che fa con quasi 4 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018. Che Tempo che Fa vince con il 15.7%-14.7%. Per The Wall solo il 10.8% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.935.000 spettatori pari al 15.7% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.289.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.005.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.556.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Ascolti tv - testa a testa con Ballando : Amici vince di misura : Si è conclusa con un testa a testa vinto alla fine seppure di poco dal serale di Amici di Maria De Filippi contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci la sfida per gli Ascolti della prima serata tv del sabato sera. Ospiti del talent di Canale 5: Gianni Morandi, Ghali e Francesco Totti Ascolti tv, Ballando vs Amici Il programma di Rai1, che la scorsa settimana era in testa, ha ottenuto con la prima parte “Ballando…tutti in ...

Gli Ascolti di Amici di Maria De Filippi - la seconda puntata vince (di poco) su Ballando Con Le Stelle : Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi di sabato 14 aprile, share in linea con la prima puntata della settimana scorsa. Il talent di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, si è dovuto confrontare ancora una volta con la pista di Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1. Un testa a testa tra le due regine bionde del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che sfocia in un un risultato di quasi parità: la ...

Ascolti tv - vince Amici di Maria De Filippi la sfida "sofferta" del sabato sera : La sfida degli Ascolti di sabato 14 aprile è stata vinta da Maria De Filippi e dalla scuola di Amici seppur di pochissimo.

Ascolti TV - 14 aprile 2018 : tra Amici e Ballando la De Filippi vince di un soffio : Ascolti tv Ballando con le stelle e Amici Serale di sabato 14 aprile 2018 Da un lato Ballando con le stelle, dall’altro Amici Serale. Ecco gli Ascolti tv di sabato 14 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 la sesta puntata del programma con Milly Carlucci è stata vista da 3 milioni 742 mila telespettatori medi […] L'articolo Ascolti TV, 14 aprile 2018: tra Amici e Ballando la De Filippi vince di un soffio proviene da Gossip e Tv.

Milly Carlucci/ Ballando con le stelle vs Amici 17 - chi vincerà al gara degli Ascolti? (14 aprile) : Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: nella quinta puntata dello show convincerà Giovanni Ciacci a rimanere in gara? Vedremo anche se ci saranno nuovi sviluppi su Gessica Notaro.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 - 6 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 su Rai1 conquista la prima serata tv del 12 aprile con 6 milioni 661mila telespettatori e il 25.01% di share nel primo episodio e 5 milioni 925mila spettatori con il 26.9% nel secondo episodio. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Un amore senza fine ha raccolto 1 milione 854mila spettatori pari al 7.88% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, l’ultimo appuntamento con le blind audition del talent The Voice of Italy, visto ...

Ascolti tv - 12 aprile 2018 : vince Don Matteo 11 (25 - 9%) - The Voice (10%) : Ascolti tv giovedì 12 aprile 2018 prima serata: Don Matteo, The Voice ed Emigratis visti da… A guardare gli Ascolti tv di giovedì 12 aprile 2018 di sicuro c’è chi festeggia e chi no. Ieri sera, in prima serata su Rai1, la tredicesima puntata di Don Matteo 11 è stata vista da 6 milioni 274 […] L'articolo Ascolti tv, 12 aprile 2018: vince Don Matteo 11 (25,9%), The Voice (10%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli Ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Ascolti tv - 'Ballando con le stelle' vince la sfida contro 'Amici' : Milly Carlucci e la sua 'Ballando con le stelle' si aggiudica la sfida del sabato sera televisivo. La serata ha raccolto in media il 23,1% dei telespettatori contro il 20,8% del talent di Maria De ...

Ascolti TV 7 aprile/ Ballando con le stelle vince contro Amici 2018 : ecco cosa non ha funzionato : Ascolti TV 7 aprile, Ballando con le stelle vince contro Amici 2018: ecco cosa non ha funzionato nel talent show in onda su Canale 5 con la sua prima puntata di debutto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Ascolti di Amici di Maria De Filippi - il 7 aprile vince Ballando con le stelle di Milly Carlucci contro il serale : Gli Ascolti di Amici di Maria De Filippi, nella prima puntata del serale 2018, in onda su Canale 5 sabato 7 aprile, deludono le aspettative. Maria De Filippi perde il primato del sabato sera e lo cede a Milly Carlucci che, con Ballando con le stelle, si aggiudica la serata. Rai1 vince con il 23,1% di share per un totale di 4,3 milioni di telespettatori. Su Canale 5, la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si ferma al 20,8% di ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.5-23.1%) - Amici 20.8% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.1%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al vide ...