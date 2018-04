Ascolti tv | i dati Auditel premiano Che tempo che fa

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy | Dati auditel 5 aprile 2018 : Dati auditel di ieri, 5 aprile 2018: Don Matteo vs The Voice vs Anche se è amore non si vede Serata estremamente ricca quella di ieri sera per i nove principali palinsesti del digitale terrestre. Le offerte televisive, infatti, son state molteplici ed anche di tutto rispetto. A vincere la serata, come al solito, è Don Matteo. Contro il prete investigatore c’è poco da fare, vince sempre lui. Vediamo come si piazzano in termini di Ascolti tv ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona-Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV 30 marzo - dati auditel/ Bene La Via Crucis - male Canale 5 - Cyrano su Rai3 un mezzo disastro : Ascolti TV 30 marzo, dati auditel: La Via Crucis vince la prima serata, male per il film su Canale 5, Cyrano - L'amore fa miracoli su Rai3 un mezzo disastro, merita la seconda serata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The voice of Italy vs Forever Young | Dati Auditel 29 marzo 2018 : Con quali percentuali di share si saranno posizionati ieri sera i nove principali canali del digitale terrestre? A primeggiare sarà stato certamente il prete investigatore Don Matteo, giunto all’11° stagione. Al secondo posto del gradino degli Ascolti tv chi sarà salito? Il talent show trasmesso sul secondo canale Rai The voice of Italy o Canale 5 con il film ‘Forever Young’? Scopriamo insieme tutti i Dati Auditel di ieri sera, ...

Nadia Toffa / Le Iene : Ascolti record per il suo programma - ecco i dati auditel : Nadia Toffa, video Iene: prove di ballo prima della puntata. “Per fortuna ci sono grandi servizi”, scherza la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 prima della nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Ascolti tv 22 marzo - dati Auditel/ Flop The Voice - bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora : Ascolti tv 22 marzo 2018: Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora. Le ultime notizie su percentuali share raccolte ieri dai programmi tv(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore 2 vs le iene | Dati Auditel 18 marzo 2018 : Quali risultati hanno portato in palinsesto ieri sera in termini di Ascolti tv i nove principali canali del digitale terrestre? Scopriamo assieme se Che tempo che fa su Rai 1 avrà spodestato dal podio una delle reti Mediaset questa domenica sera o se, al contrario, Furore su Canale 5 avrà avuto la meglio sugli altri canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 18 marzo RAI 1. Fabio Fazio è entrato anche questa domenica nelle case di molti italiani, grazie ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Dati Auditel 17 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di questo sabato sera? I partecipanti di ‘Ballando con le stelle’ avranno incantato la più grossa fetta di telespettatori o a farlo sarà stata la Maria De Filippi nazionale con il suo ormai storico ‘C’è posta per te’? C’è solo un modo per scoprirlo, con tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 17 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Buon ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs Lo stagista inaspettato | Dati Auditel 15 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, Giovedì 15 marzo. Davvero un’ampia scelta quella offerta ieri sera dai principali palinsesti del digitale terrestre. Cosa avete scelto tra le nuove puntate di Don Matteo 11 ed uno degli imperdibili film offerti sia dalla Rai, sia da Mediaset che dagli altri canali del Dtt? Boss in incognito avrà raggiunto un risultato di share soddisfacente? Scopriamolo in questo articolo dedicato ai Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 15 ...

Ascolti tv ieri - Sanremo Young vs Il Cacciatore | Dati Auditel 14 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 marzo? Antonella Clerici ed il suo “Sanremo Young” avrà conquistato la maggior fetta di pubblico da casa o il romantico film de “La Bella e La Bestia”, trasmesso da Canale 5, non avrà avuto rivali? Ricordiamo che su Rai 2 partiva la nuova fiction Il Cacciatore, come sarà andata in termini di Ascolti e share? Scopriamolo, come sempre, assieme con tutti i Dati ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Roma – Shakhtar Donetsk | Dati Auditel 13 marzo 2018 : Come sono anDati gli Ascolti tv del martedì appena trascorso? Le vicissitudini di Orlando e Angelica, protagonisti di ‘È arrivata la felicità‘ su Rai 1 avranno avuto la meglio sulla partita di Champions League (Roma vs Shakthar) offerta da Canale 5? O ci saranno state sorprese in tema di share? Non ci resta che scoprirlo grazie a tutti i Dati Auditel di ieri, 13 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 13 marzo RAI 1. Cambi di acconciatura nella ...

Ascolti tv ieri - Commissario Montalbano vs Isola dei Famosi | Dati Auditel 12 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera? I vari palinsesti avranno assistito all’ennesimo trionfo de “Il Commissario Montalbano” o Canale 5 avrà stupito tutti con la nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“? Scopriamolo continuando a leggere tutti i Dati Auditel di ieri, 12 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 12 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Una storia dai risvolti torbidi ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Dati Auditel 10 marzo 2018 : Quali saranno stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? Rai 1 avrà conquistato l’attenzione degli italiani con la nuova edizione di “Ballando con le stelle” o “C’è posta per te” di Maria De Filippi non avrà avuto rivali? C’è soltanto un modo per scoprirlo: continuare a leggere questo articolo con tutti i dettagli relativi ai Dati Auditel di ieri, 10 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 10 marzo **Dati ...