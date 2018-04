Ascolti finali dell’Isola dei Famosi | i dati di tutte le edizioni

davidemaggio

(Di lunedì 16 aprile 2018) Finale Isola dei2008Finale Isola deileIsola 2003 – 1^ edizione Sono passati tredici anni dalla prima finale dell’Isola dei, che ha debuttato nella tv italiana nel settembre del 2003 su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma si rivelò fin da subito un successo clamoroso e inaspettato, conclusosi con l’ultima puntata che incoronò Walter Nudo e incollò in tv ben 10.451.000 spettatori, con uno share del 42.75%. Isola 2004 – 2^ edizione Numeri ancora più alti per la seconda edizione, vinta sull’ultima spiaggia da Sergio Muniz. La finale arrivò a quasi 11 milioni in valori assoluti (precisamente 10.977.000), che valsero a Rai 2 il 46.02% di share. Isola 2005 – 3^ edizione Simona Ventura e Rai 2 continuano a macinarecon un’Isola in “stato di grazia” anche nella ...