Arte in Tavola | a Bevagna il 18 | 19 e 20 maggio

Arte in Tavola torna con una nuova veste Bevagna da vedere e da gustare il 18 - 19 e 20 maggio : Una città tutta da vedere e da gustare e una manifestazione dalla veste nuova, ricca di Arte, musica, spettacoli, laboratori, urban trek , degustazioni e cooking show . L'evento, organizzato dal ...

Giornata Mondiale della Salute - Fondazione Barilla : “La salute pArte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...

“Squalifica”. Isola - un altro naufrago se ne va? Continuano i colpi di scena : quello che è successo in Honduras è “un pessimo esempio” e ci vuole una punizione proporzionata. Tutto ciò cambierà le cArte in tavola? Non si sa più che pensare : Caos all’Isola dei famosi? Beh, non c’è niente di strano se avete a mente Tutto ciò che è successo in questa tredicesima edizione del reality. Dal canna-gate, alle liti furiosi, agli abbandoni improvvisi, dalle “sbroccate” della Marcuzzi alle polemiche continue, non si finisce più. Ma siamo alle battute finali e tra un po’ si scoprirà chi è il vincitore di questa edizione. Intanto già c’è un primo finalista, Amaurys Perez. Ed è proprio lui a ...

"A Tavola tra Cultura e Storia" ai MArtedì Letterari del Casinò di Sanremo : Si terrà il prossimo 20 marzo 2018 con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, la XVII° edizione di "A Tavola tra Cultura e Storia", l'appuntamento annuale, inserito nel ...

“Ho visto Sara baciarlo : abitiamo nello stesso paese”. Trono classico - ah però! La segnalazione che cambia tutte le cArte in tavola. Chi farà i salti di gioia e chi la prenderà male - ma adesso che succede? : Trono classico di Uomini e Donne, il colpo di scena stavolta arriva dalla segnalazione di una spettatrice. Riguarda Sara Affi Fella, la ‘rivale’ di Nilufar Addati, che condivide il Trono anche con Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Lo sappiamo che ve lo state chiedendo: c’entra sempre Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e, a quanto pare, tanto ambito? No, non in questo caso, stranamente. Prima diviso tra le due ...

Xiaomi Mi MIX 2S - un presunto screenshot rimescola le cArte in tavola : Un presunto screenshot di Xiaomi Mi MIX 2S confermerebbe la scheda tecnica ma apre nuovi interrogativi sul posizionamento della fotocamera frontale, almeno rispetto ai presunti render visti di recente. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S, un presunto screenshot rimescola le carte in tavola è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.