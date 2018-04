ARRESTI DOMICILIARI SINDACI VALLEVE E FOPPOLO Bergamo | appalti truccati e sospetta

Due sindaci agli ARRESTI DOMICILIARI : le accuse sono pesanti : Due sindaci ai domiciliari: è un terremoto per il mondo politico locale. Arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa...

Bergamo : appalti truccati - ARRESTI DOMICILIARI sindaci Foppolo e Valleve : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, è stata eseguita dai militari dei Comandi provinciali della Guardia di Fin

Monza - maestra d'asilo maltratta i bambini : ARRESTI DOMICILIARI - Piccoli costretti a stare fermi per ore : Anche grazie ad intercettazioni, l'inchiesta dei carabinieri ha documentato "la condotta violenta, consistente in strattonamenti e schiaffi, verbalmente aggressiva - si legge scritto nell'ordinanza ...

Roma - tentano di esportare anti drone in Medio Oriente : ARRESTI DOMICILIARI per un ingegnere e un imprenditore romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza...

Lega : due esponenti siciliani agli ARRESTI DOMICILIARI per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

La Spezia - turbativa d’asta e corruzione : 11 ARRESTI della Guardia di Finanza. Ai domiciliari ex consigliere regionale Fi : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una inchiesta per turbativa d’asta. Oltre ai quatro arresti in carcere sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai domiciliari. Al dirigente Asl sono contestati i reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, ...

Consip - revocati gli ARRESTI DOMICILIARI dell'imprenditore Romeo : Il 10 aprile comincerà il processo del filone napoletano dell'inchiesta Consip. Il Riesame accoglie l'istanza "per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari"

SALENTO - MAFIA E ARMI : 37 ARRESTI/ Domiciliari per ex portiere Lecce Petrachi : traffico droga gestito da Scu : Una operazione a cura del comando dei carabinieri svolta nel SALENTO e altre zone della Puglia ha portato all'arresto di 37 persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di droga(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:15:00 GMT)