Arrestato ex inquilino del Grande Fratello! Ecco chi è!

(Di lunedì 16 aprile 2018) Nuovi guai per un ex codelFratello. Il protagonista in questione è statocon nuove e terribili accuse! Cerchiamo di capire chi è e quali accuse gli sono state mosse a suo carico! Si aprono le porte del carcere per un ex codelFratello. Lui è Kiran Maccali, giàla scorsa estate per maltrattamenti alla famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e danneggiamento privato. A quanto pare il ragazzo in questione si è macchiato nuovamente degli stessi reati ed è per questo che le forze dell’ordine hanno pensato bene di rinchiuderlo in gatta buia. Sembra che il ragazzo sia finito dietro le sbarre per aver minacciato l’ex fidanzata.come viene descritta l’incresciosa situazione sulle pagine web de “Il Corriere Della Sera”: “L’ex concorrente delFratello Kiran Maccali, 31 anni, è stato ...