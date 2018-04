Arrestato ex concorrente del GF | non è la prima volta Ecco il reato commesso

Kiran Maccali - concorrente del Gf 12 - è stato Arrestato : Domani, martedì 17 aprile, parte la nuova edizione del Grande Fratello, ma i vecchi concorrenti continuano a far parlare di loro, anche in modi non molto piacevoli. Come Kiran Maccali, 31 anni, che ha partecipato alla dodicesima edizione del reality ed è stato arrestato ieri dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) per aver minacciato e importunato la sua ex fidanzata. Secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo, di origine indiana, più ...

