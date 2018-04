Argentina | Independiente mette ko bBoca capolista

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) La sconfitta per 1-0 in casa dell’del Boca Juniors, la seconda consecutiva in campionato per la, riapre i giochi nella Superligaarrivata alla 16esima giornata. A decidere il match disputato allo stadio Libertadores de America di Avellaneda il gl al 57′ di Martin Benitez. Il ko delle ‘xeneizes’ riin corsa il Godoy Cruz ora a soli 4 punti dalla vetta. Vittoria importante anche per l’nella corsa a un posto per la prossima Copa Libertadores, il successo casalingo perall’di salire in terza posizione a 42 punti, così come il San Lorenzo impegnato oggi contro il Velez. (AdnKronos) L'articolokosembra essere il primo su CalcioWeb.