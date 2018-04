Arbitri | Nicchi | ' Senza il voto agli arbitri si rischia un' altra Calciopoli'

Nicchi : 'Arbitri picchiati e non pagati - si rischia nuova Calciopoli. Su Buffon...' - : Marcello Nicchi è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', programma in onda sulle frequenze di Radio 1; ecco quanto dichiarato dal presidente dell'AIA: SFOGO - 'La situazione interna è drammatica, non ci si rende conto quelli che sono i pericoli e le ...

Da Moreno e Nicchi al rigore di Oliver : l'odio italiano per gli Arbitri non ha fine : Fu un barile di gin, quale primo premio d'un torneo, a decretare in Inghilterra, la necessità di trovare una figura neutra , in uno sport per gentleman che si sapevano regolare da soli. Veramente gli ...

Nicchi : “voto Arbitri? Ci difenderemo in tutte le sedi” : ”Non abbiamo parlato mai di sciopero, quella è l’ultima cosa che faremo se non saremo ascoltati. Ci difenderemo in tutte le sedi, perché abbiamo il diritto di farlo. Se poi il problema è il 2% agli arbitri, non è un problema per nessuno. Anche se per noi è importante e vedremo quello che ci verrà prospettato”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, all’ingresso nella sede ...

Figc - Fabbricini risponde a Nicchi : 'Arbitri fuori dalla politica. Puntiamo alle seconde squadre dal 2018/19' : Vogliamo ricordare al mondo del calcio che il Coni è il faro che indica la strada e ancora più in alto c'è il Cio, a quelle due identità noi facciamo riferimento'. Dall'incontro di oggi, il ...

Sciopero Arbitri - parla Nicchi : 'Lo faremo se...' : Non ci ha creato più problemi, è una grande scoperta tecnologica che aiuterà tutto il mondo del calcio. E' uno strumento che funziona e indietro non si torna'.

Lazio - Tare : 'Gli Arbitri? Pronto a un confronto con Nicchi' : 'Prendo atto, aspetterò il momento opportuno per avere un confronto sereno con lui e Rizzoli'. È la replica del ds della Lazio, Igli Tare, allo sfogo-denuncia di Marcello Nicchi sugli attacchi agli ...

Arbitri sotto attacco e minacciati Nicchi : "Proiettili in una busta" : Nicchi ha evitato di minacciare: "Il mondo arbitrale è qualcosa che funziona e non vi parlerò del 2% , il peso dell'Aia nel consiglio federale che alcuni vorrebbero togliere agli Arbitri, ndr, , e ...

Arbitri - Nicchi shock : “Io e Rizzoli minacciati con delle pallottole nella sede dell’Aia” : Arbitri, Nicchi shock: “Io e Rizzoli minacciati con delle pallottole nella sede dell’Aia” “Stanno succedendo cose di una gravità estrema e nessuno dice niente. Ora però la misura è colma”, ha detto il presidente dell’Aia. La vicenda è all’attenzione della Digos e del Viminale Continua a leggere

