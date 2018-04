Arbitri | Marcello Nicchi | ' Rischiamo una nuova Calciopoli | non escludo lo sciopero'

Marcello Nicchi - presidente dell’Aia/ “Arbitri minacciati con pallottole - Di Bello in tribunale per un rigore" : Marcello Nicchi, parla il presidente dell’Aia: “Arbitri minacciati con pallottole, Di Bello in tribunale per un rigore". La denuncia del numero uno dell’associazione dei fischietti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:28:00 GMT)