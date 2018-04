Appalti truccati - ai domiciliari due sindaci della Bergamasca : Carabinieri e Gdf di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della società Brembo Super Ski . Per le indagini, i due sindaci avrebbero, tra ...

Appalti truccati : 11 arresti nell’Asl spezzina. Gli inquirenti : «È solo la punta dell’iceberg» : In carcere, tra gli altri, il dirigente Asl Massimo Buccheri e ai domiciliari l’ex consigliere regionale Luigi Morgillo. Misure scattate a Genova e alla Spezia

Liguria - Appalti truccati nella sanità/ Ultime notizie La Spezia - 11 arresti - ex consigliere Morgillo nei guai : Liguria , appalti truccati nella sanità : 11 arresti della Guardia di Finanza a La Spezia , tra cui il dirigente Asl 5, Massimo Buccheri e l'ex consigliere Morgillo , ai domiciliari.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Appalti truccati nella sanità ligure. Corruzione e concussione : 11 arresti : In carcere, tra gli altri, il dirigente Asl Massimo Buccheri e ai domiciliari l’ex consigliere regionale Luigi Morgillo. Misure scattate a Genova e alla Spezia

Appalti truccati nella sanità ligure - undici arresti per corruzione e concussione : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una nota multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alla turbativa d’asta. Oltre ai 4 arresti sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai ...

Appalti truccati e tangenti per l'autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...