Antonio | ucciso a 18 anni nel Salernitano L' autopsia | ' Coltellata letale al cuore'

Antonio Alexander Pascuzzo - ucciso a a Buonabitacolo - Salerno - per un po' di marijuana : un coetaneo confessa l'assassinio : Ha 18 anni, è di Buonabitacolo (Salerno) e fa l'apprendista macellaio il presunto assassino di Antonio Alexander Pascuzzo, il 19enne, scomparso alcuni giorni fa. Il corpo di Pascuzzo è stato trovato nella giornata di ieri, nel piccolo centro del Salernitano.Il 18enne deve rispondere di omicidio volontario con occultamento di cadavere, pluriaggravato dai futili motivi e crudeltà, e di rapina aggravata. Un omicidio avvenuto ...

Buonabitacolo. Karol Lapenta ha ucciso Antonio Alexander Pascuzzo per della marijuana : Un omicidio per futili motivi. Alla base del delitto di Buonabitacolo la volontà di entrare in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, della marijuana, nella disponibilità della vittima. Dopo l’efferato delitto, Karol Lapenta ha trascinato per 50 metri il corpo esanime del malcapitato, poi gettandolo da un dislivello di circa 5 metri, sul greto del corso d’acqua dove poi è stato rinvenuto. I ...

