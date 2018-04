Antonio Alexander Pascuzzo | ucciso a a Buonabitacolo | Salerno | per un po' di marijuana

Buonabitacolo. Karol Lapenta ha ucciso Antonio Alexander Pascuzzo per della marijuana : Un omicidio per futili motivi. Alla base del delitto di Buonabitacolo la volontà di entrare in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, della marijuana, nella disponibilità della vittima. Dopo l’efferato delitto, Karol Lapenta ha trascinato per 50 metri il corpo esanime del malcapitato, poi gettandolo da un dislivello di circa 5 metri, sul greto del corso d’acqua dove poi è stato rinvenuto. I ...