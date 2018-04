Anticipazioni Un posto al sole | BEATRICE tenta il suicidio!

Un Posto al Sole : Anticipazioni 16 – 20 aprile 2018 : Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La soap partenopea nel corso dei suoi 22 anni di vita ha visto alternarsi centinaia di attori e comparse, numerosi sceneggiatori e registi, e affrontato decine di tematiche diverse. Tra tanti cambiamenti ed evoluzioni vi è però un’unica certezza, l’inconfondibile sigla che sin dalla prima puntata riecheggia puntualmente nelle case degli italiani anticipando ogni episodio. La ...

Un Posto al sole - Anticipazioni puntate settimana da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : Sta per iniziare una nuova settimana di Un Posto al sole, la soap made in Italy, la cui location è tra le bellezze italiane. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 parlano di Anita che, in seguito al suo malore, potrebbe arrivare ad una conclusione affrettata. Che succederebbe in questo caso a Vittorio ed a coloro che le vogliono bene o le stanno intorno? anticipazioni Un Posto al sole: una ...

Un posto al sole Anticipazioni : FILIPPO INGANNA SERENA??? : La dipendenza dalla tecnologia (e da internet) è un grosso problema dei nostri tempi e, come avrete sicuramente notato, Un posto al sole ha ultimamente deciso di affrontarlo con una storyline che mette al centro della scena il principe azzurro della soap: FILIPPO (Michelangelo Tommaso). Il Sartori è ormai sempre più schiavo del trading on line e, giorno dopo giorno, sta cadendo in un baratro sempre più profondo. Ma… come proseguirà la ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018: Il malessere che Anita si porta dentro potrebbe indurla ad una scelta insana, con gravi ripercussioni soprattutto su Vittorio. La situazione ai Cantieri è compromessa e il destino di Marina e Roberto è sempre più legato alla scelta di Sandro. Marina e Roberto cercano di arginare il danno subìto dai Cantieri. Veronica ha in mente una soluzione che potrebbe ...