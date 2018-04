Anticipazione Una Vita | Ursula tenta di soffocare Fabiana

Anticipazione Una Vita : Celia dà l’addio Cruz e sceglie di raggiungere Tano : Una Vita anticipazioni: Celia dice addio a Cruz, ma non vuole restare ad Acacias Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Celia dice addio a Cruz, dopo averlo aiutato a fuggire lonTano da Acacias 38. La moglie di Felipe decide di stare accanto ai due fratelli Bengoa fino all’ultimo. L’Alverez Hermoso confessa la sua intenzione […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Celia dà l’addio Cruz e sceglie di raggiungere Tano ...

Anticipazione Una Vita : Teresa scopre Mauro a letto con Sara : Una Vita anticipazioni: Mauro insieme a Sara, Teresa sconvolta Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita, nelle quali Teresa becca Mauro a letto con Sara. La Sierra non ha così più alcun dubbio, ormai è convinta del fatto che il suo amato la stia tradendo con la Rubio Ortiz. E, invece, i telespettatori

Anticipazione Una Vita : Simon è il figlio di Susana - colpo di scena : Una Vita anticipazioni: Susana è la madre di Simon Gayarre Simon è arrivato ad Acacias 38 portando con sé un grande segreto. Il giovane e bellissimo maggiordomo della famiglia Valverde è in cerca della sua vera madre. Il ragazzo ha infatti vissuto tutta la sua Vita in un orfanotrofio insieme a tantissimi altri bambini abbandonati

Anticipazione Una Vita : Rosina torna con Liberto - la sfida a duello di Arturo : Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto di nuovo insieme, Arturo geloso Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Rosina e Liberto tornano insieme, ma Arturo non la prende molto bene. Abbiamo visto, nel corso delle ultime puntate andate in onda, che la vedova Hidalgo si è dimostrata abbastanza gelosa dell'avvicinamento avvenuto tra Liberto ed Elvira.

Anticipazione Una Vita : Celia va via - Felipe resta senza casa : Anticipazioni Una Vita: Celia va via da Acacias 38 e si lascia con Felipe Dopo il breve ma intenso innamoramento per Cruz, Celia decide di lasciare momentaneamente Acacias 38. La dolce donna di Una Vita ha bisogno di capire se è realmente disposta a tornare insieme a suo marito Felipe e se desidera restare sola.

Anticipazione Una Vita : scoppia l'amore tra Elvira e Simon - ecco quando : Una Vita anticipazioni: Elvira e Simon si amano, Liberto cerca di aiutarli Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate di Una Vita, finalmente vedremo scoppiare l'amore tra Elvira e Simon. I due non giovani non riescono più a trattenere i loro sentimenti, quando comprendono che le loro strade potrebbero dividersi per sempre. In questa storia non

Anticipazione Una Vita : chi è la misteriosa infermiera di Mauro? : Una Vita anticipazioni: ecco chi è l'infermiera che tenta di uccidere Mauro Nelle nuove puntate di Una Vita, Mauro si trova a lottare tra la Vita e la morte. Il buon poliziotto di Acacias 38 è infatti in gravi condizioni. L'uomo è stato colpito da uno dei ladri entrati in casa Valverde ed è arrivato

Anticipazione Una Vita : Teresa rischia il carcere - Fernando innamorato : Una Vita anticipazioni: Teresa rischia di essere arrestata, Celia e Fabiana chiedono aiuto a Fernando Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Teresa rischia di essere arrestata dal commissario Ignacio Del Valle. A causare questo grosso problema è, ancora una volta, Ursula. La vecchia governante ha intenzione di mettere con le spalle al muro la