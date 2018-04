optimaitalia

: #Anthem diverso da qualsiasi altro gioco, imparerà dagli errori di Mass Effect Andromeda - OptiMagazine : #Anthem diverso da qualsiasi altro gioco, imparerà dagli errori di Mass Effect Andromeda -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Da un po' di tempo non arrivano notizie su, l'importante titolo di Electronic Arts in uscita nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sul sito ufficiale sono comparse le parole del general manager Casey Hudson riguardo gli ultimi periodi di sviluppo del. Ha voluto parlare in questa sorta di lettera dei progetti di BioWare sui titoli futuri, condividendo con tutti gli appassionati alcuni aneddoti dello sviluppo.saràHundson è tornato in BioWare la scorsa estate, proprio il periodo di pubblicazione di, quando c'era fermento tra i giocatori per un DLC narrativo sul destino dei Quarian: "Come ben sapete non abbiamo avuto modo di far uscire questo contenuto pere per noi è stato motivo di frustrazione, come lo è stato per i giocatori. Era qualcosa che sapevamo di dover risolvere nei nostri giochi futuri". Come tutti sanno molto ...