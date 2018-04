Android P potrebbe ricordare automaticamente i livelli di volume dei dispositivi

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P L'articolo I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8.0 Oreo : Il tablet Samsung Galaxy Tab 4 rilasciato nel 2014 equipaggiato con Android KitKat potrebbe ricevere prossimamente un importante aggiornamento che porterebbe il dispositivo alla versione Android 8.0 Oreo. Il tablet introdotto da Samsung quattro anni fa è stato infatti individuato su Wi-Fi Alliance (WFA) con Android 8.0 come sistema operativo. L'articolo Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Facebook per Android potrebbe presto apportare modifiche al design : In Rete sono emersi due screenshot che ci suggeriscono che sia in fase di test una nuova versione dell'applicazione Facebook per Android. Ecco cosa cambia L'articolo Facebook per Android potrebbe presto apportare modifiche al design proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A2 dovrebbe vantare Android 8.1 Oreo, molto probabilmente impostato per il lancio come parte del programma Android One di Google come il predecessore L'articolo Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 : Il ritorno di Palm diventare realtà e non essere dunque più un sogno di pochi nostalgici del millennio passato. Secondo quanto emerso Verizon potrebbe lanciare nella seconda metà del 2018 uno smartphone con Android dello storico marchio. Al momento non si sa nulla circa il design e la scheda tecnica del presunto dispositivo di Palm, o meglio di TCL. L'articolo Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 ...

Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale L'articolo Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18 : 9 : Dal web già trapelano alcune indiscrezioni riguardo al prossimo flagship di Sony. Nonostante sia passato appena un mese dal lancio di Xperia XZ2 e XZ2 Compact, emergono alcune specifiche relative a Sony Xperia XZ2 Premium, uno smartphone atteso per IFA 2018 che dovrebbe uscire con Android P (9.0) e con un display 4K in 18:9 fra le altre cose. L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18:9 ...

Android P potrebbe integrare nativamente funzioni simili a quelle di IFTTT : Alcune stringhe di codice della developer preview di Android P governerebbero l'apertura automatica di un'applicazione alla connessione di un accessorio L'articolo Android P potrebbe integrare nativamente funzioni simili a quelle di IFTTT proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe decimare le App Android più vecchie : vecchie Applicazioni Android potrebbero smettere di funzionare con l’arrivo di Android P: il primo caso potrebbe essere la famosa App Samsung Movie Maker per dispositivi Galaxy.Gli sviluppatori di recente hanno individuato un nuovo requisito minimo nell’ultima versione Android P Developers Preview 1, e riguarda le API.Quest’ultimo requisito se non viene soddisfatto da un applicazione, causa un messaggio di errore da parte del ...

Android Wear potrebbe cambiare nome e logo : Android Wear, il sistema operativo di Google dedicato a smartwatch e dispositivi indossabili, potrebbe cambiare nome. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Android Wear potrebbe cambiare nome e logo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) : L'inarrestabile macchina delle indiscrezioni consegna a tre settimane dalla presentazione due gustose indiscrezioni per chi attende Huawei P20 e P20 Pro L'articolo L’anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Q potrebbe introdurre l’assistente alle chiamate : Anche se Google deve ancora rilasciare la prima Developer Preview di Android P, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle possibili funzioni di Android Q, che non vedrà la luce prima del prossimo anno. L'articolo Android Q potrebbe introdurre l’assistente alle chiamate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android P potrebbe aggiungere il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti o privati : Tra le tante novità che potrebbero essere introdotte da Android P, la cui prima Developer Preview dovrebbe essere ormai imminente, ci sarà quasi certamente la possibilità di bloccare le chiamate dai numeri sconosciuti o da quelli privati. L'articolo Android P potrebbe aggiungere il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti o privati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer Phone potrebbe passare direttamente ad Android 8.1 Oreo entro questo mese : Pare che la versione del sistema operativo mobile di Google in arrivo su Razer Phone non sia la 8.0 ma Android 8.1 Oreo. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Razer Phone potrebbe passare direttamente ad Android 8.1 Oreo entro questo mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.