Android | Google I nostri bambini sono a rischio | migliaia di applicazioni violano la

Google Chrome per Android c’è un gradito ritorno? Il tasto home : Secondo recenti rumors Google ha intenzione di ripristinare il tasto home vicino alla barra degli indirizzi nella versione di Chrome dedicata al sistema operativo mobile android.Il forum degli sviluppatori XDA Developers ha diffuso la notizia che con buona probabilità, ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, Google ripristinerà il tasto home nella versione finale di Chrome per android.Chrome per android dovrebbe presto re-integrare ...

Geniatech ATV495 Max e ATV598 Max - Android TV Box certificati Google. Foto e video : ... incluso il Google Play Store, ma potranno anche finalmente sfruttare funzionalità "esclusive" come Google voice search , Google Cast e varie app per lo streaming video come YouTube, Hulu, Netflix, ...

In Google Chrome per Android ritorna il tasto home : Google Chrome per Android è tornata ad avere il tasto home nella barra degli indirizzi. Scopriamo insieme come attivare questa utile funzionalità L'articolo In Google Chrome per Android ritorna il tasto home proviene da TuttoAndroid.

Android Auto Wireless è disponibile per i Google Pixel e Nexus : Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, al momento disponibile solo per alcuni smartphone Nexus e per tutti i Google Pixel e Pixel XL: i dettagli.Dopo mesi di attesa finalmente Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, ovvero non sarà più obbligatorio utilizzare il cavetto usb per sfruttare il software nella vostra Auto.Android Auto Wireless è diventato ufficiale e disponibile per alcuni smartphone ...

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 32 : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata agli smartphone Android. Ecco le novità L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 32 proviene da TuttoAndroid.

Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google : Google Nexus 5X e Nexus 6P, Google Pixel e Pixel XL, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, con il software 3.1 ricevono il benestare per Android Auto wireless L'articolo Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google proviene da TuttoAndroid.

Google sembra pronta a introdurre le gesture di navigazione in Android P : A quanto pare Google sta lavorando per introdurre le gesture di navigazione, in stile iPhone X, su Android P. Dovrebbe sparire il tasto Home circolare che sarà sostituito da uno a forma di pillola. L'articolo Google sembra pronta a introdurre le gesture di navigazione in Android P proviene da TuttoAndroid.

Android P come Popsicle? Nuovi wallpaper primaverili di Google lo insinuano : Google condivide alcuni sfondi sul proprio canale ufficiale Instagram dedicati alla primavera, e tra questi potrebbe esserci l’indicazione che Android P forse potrebbe essere abbinato al nome Popsicle.come sempre Google per ogni evento importante durante l’anno presenta sempre qualcosa di nuovo per gli utenti che navigano sul web o che utilizzano il sistema operativo Android.Google condivide alcuni sfondi per festeggiare la ...

Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password : Con Android 8.0 Oreo il team di Google ha semplificato l'utilizzo del riempimento automatico con un gestore di password. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password proviene da TuttoAndroid.

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P L'articolo I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna un sacco di app : novità per Opinion Rewards - Messaggi Android - Foto e altre : Google ci è andata giù pesante questa settimane perché ha rilasciato aggiornamenti per molte sue applicazioni e cioè per Google Fogli, Google Foto, Google Lens, Google Opinion Rewards, Google Play Film e Messaggi Android. L'articolo Google aggiorna un sacco di app: novità per Opinion Rewards, Messaggi Android, Foto e altre proviene da TuttoAndroid.

Il bug del multitouch di Android 8.1 Oreo sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL sarà risolto con l’update di giugno : I possessori dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL dovranno attendere sino a giugno per la risoluzione del bug relativo al multitouch di Android 8.1 Oreo L'articolo Il bug del multitouch di Android 8.1 Oreo sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL sarà risolto con l’update di giugno proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo dongle Android TV con logo Google e Oreo passa la certificazione FCC : Un nuovo dongle con Android TV, dalle forme che ricordano decisamente quelle di Chromecast e con il logo di Google, passa la certificazione presso la FCC statunitense. L'articolo Un nuovo dongle Android TV con logo Google e Oreo passa la certificazione FCC proviene da TuttoAndroid.

OK Google : come attivare questa funzionalità su Android e iOS : Vuoi utilizzare i comandi vocali sul tuo smartphone Android o iOS ma non sai come fare? Potresti sfruttare i comandi vocali offerti da Google ed integrati all’interno delle app sviluppate dalla compagnia sia per Android (dove nella maggior parte dei casi sono già integrati) sia per dispositivi Apple (dove puoi utilizzarli al posto di Siri). […] OK Google: come attivare questa funzionalità su Android e iOS