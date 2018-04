Andrea Lucchetta | così è nata la mia serie tv «Spike Team»

Andrea LUCCHETTA/ "Per l'Italvolley importante recuperare Zaytsev" (Domenica In) : ANDREA LUCCHETTA ospite a Domenica In nella puntata del 4 febbraio. Intervistato da Adriano Panatta, "Lucky" parlerà anche delle prospettive future dell'Italvolley(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:42:00 GMT)